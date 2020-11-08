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Çalımbay: “Hakem korktu, penaltımızı vermedi” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Hakemler hata yapıyor” “Yönetimin kimseye gıkı çıkmıyor”

İHA

Çalımbay: “Hakem korktu, penaltımızı vermedi” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Hakemler hata yapıyor” “Yönetimin kimseye gıkı çıkmıyor”

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’a 21 yenilen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bana göre bugünkü hakem korktuğundan bizim 2. penaltıyı veremedi. Kartları da veremedi çünkü korktu. Sivas’ta yürekli bir hakem göremedim, böyle cesaretle maç yönetecek bir hakem göremedim” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’a 21 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Çalımbay, “Çok yoğun tempoda maçlar yapıyoruz. Hem lig maçları hem Avrupa kupa maçları yapıyoruz. Lig’de iki gün önce maç oynadık. Bir haftada üç maç oynadık. Galatasaray takımı ise sadece bir maç oynadı. Galatasaray takımının yedekleri de dahil kaliteli ve iyi bir takımı var. Gerçekten Avrupa kupalarına göre ayarlanmış bir takım” dedi.

“Hakem korktu, penaltımızı vermedi”
Maçın hakemini eleştiren Çalımbay, “Yalnız maçın sonuçlarını hakemlerin belirlemesi kötü. Bana göre bugünkü hakem korktuğundan bizim 2. penaltıyı veremedi. Kartları da veremedi çünkü korktu. Sivas’ta yürekli bir hakem göremedim, böyle cesaretle maç yönetecek bir hakem göremedim. Bugünkü hakem arkadaşımız da maalesef böyleydi. Bundan önceki maçı yöneten hakemin de yönetimine karşı çıkmıştım. Orada da en ufak cezayı hemen veriyorlar. Doğruları söylerken neden ceza aldığımızı anlamıyorum. Hakemler hata yapıyor, biz de bu hataları söyleyeceğiz. Bir penaltıyı verdin diye ikinciyi veremeyeceksin diye bir kural yok ki. Önce penaltı olup olmadığına baksınlar” diye konuştu.

“Yönetimin gıkı çıkmıyor”
Sivasspor’un mütevazi bir kulüp olduğundan dolayı sesi çıkmadığını ifade eden deneyimli hoca, “Biz bugüne kadar hakem hatasından puan kazanmadık. Ama hakem hatalarından bir sürü puanımız gitti. Sivas gerçekten çok güzel bir yer. Mütevazı bir taraftarı var. Yönetimi çok iyi. Kimseye gıkı çıkmıyor. Hakem arkadaşlarda elini kolunu sallayarak geçip gidiyor. Ama biraz dikkat etmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Altı dakikayı oynatmadı”
Çalımbay, son olarak maçta iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Maçta baskıyı kurduk. Son yarım saat gerçekten çok güzel oynadık. Her türlü kaleye geldik. Kaçırdığımız pozisyonlarımız oldu. Onlarda biran önce maç bitsin diye uğraşıyordu. Maalesef hakem arkadaş maçı sadece 6 dakika uzattı ve bu altı dakikayı ne kadar oynattı bilmiyoruz. O kadar bile oynatmadı. Mağlup olabiliriz. Ama şu sonuçlara etki etmesinler. Herkes işini doğru yapsın. Böyle hatalar yapmamaları gerekiyor. Korkmadan maç yönetmeleri gerekiyor. Maça isteğimiz gibi başlayamadık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. Kazandığımız penaltını değerlendiremedik, şansızlık yaşadık. İkinci yarı taktik değişikliği yaptık. Maalesef yine beklemediğimiz şekilde gol yedik. Sonra gol attık. Son yarım saatte takım yorgun olmasına rağmen gerçekten güzel oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Ama pozisyonları değerlendiremedik. Söyleyecek bir şey yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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