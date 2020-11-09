Sivasspor’da 4 futbolcuya milli davet

DG Sivasspor’da 4 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Kırmızıbeyazlı ekipte Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'nda 1317 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.
Max Gradel ise Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçında 1217 Kasım'da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma davet edildi.
Samba Camara Mali'nin, Afrika Uluslar Şampiyonası Grup maçında 1317 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.
Casimir Ninga da, Çad Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri Grup maçında 1115 Kasım'da Gine ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.