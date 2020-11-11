Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı



Bülent TATLIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ile valiz paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta ile valizden elbise ve okul kitabı çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvar'ında meydana geldi. Bulvardaki bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ve valizi görenler şüphe üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bulvar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanının özel kıyafetini giymesinin ardından çanta ve valiz fünye bağlanarak patlatıldı. Çanta ve valizden erkek kıyafeti ve okul kitapları çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Bülent TATLI-Arife Defne ARSLAN

2020-11-11 19:51:31



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