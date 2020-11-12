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Bu mesleği yapanların sayısı bir elin parmağını geçmiyor Sivas’ta 54 senedir soba tamiratı yapan Kadir Kipritçi, doğal gazla birlikte mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi

İHA

Bu mesleği yapanların sayısı bir elin parmağını geçmiyor Sivas’ta 54 senedir soba tamiratı yapan Kadir Kipritçi, doğal gazla birlikte mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi

Sivas’ta 54 senedir soba tamiratı yapan Kadir Kipritçi, doğal gazla birlikte mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.
Sivas kent merkezi Dikilitaş İş Hanında 3 metrekarelik dükkanında yok olmaya yüz tutan sobacılık mesleğini sürdüren Kadir Kipritçi, mesleğin gelişen teknolojiye yenik düştüğünü düşünüyor. Kipritçi, yarım asırdan fazla sürdürdüğü mesleğinin, doğalgazla ısınmanın yayılması ile birlikte bitme noktasına geldiğini ifade etti.
Kipritçi, soba satışlarının azalması ile soba imalatı yapmayı da kısmen bıraktı. Şimdi ise kullanılmaya devam eden sobaların tamiratını yaparak geçimini sağlıyor. Son soba ustalarından Kipritçi, Sivas’ta sobacılık mesleğini yapan kişilerin sayısı bir elin parmağını geçmediğinin de altını çizdi.
57 yıldır sobacılık mesleği yapan Kadir Kipritçi, eskiden bu mesleği yapan 30 sobacının olduğunu ancak şimdi en fazla 5 kişinin olduğunu belirterek, “Benim çıraklığım sanayide geçti. Sobacı Adem ustanın yanında çalıştım, kendisi rahmetli oldu. Eskiden borular yapardık. Şimdi meslek öldü. Doğalgaz çıktı, bitim duruma geldi. Ben de imalatı bıraktım, tamir yapıyorum. Ufak tefek işler yapıyorum. Doğalgaz çıktı ama buradaki köylüler geliyor. Onlarda doğalgaz olmadığı için soba yapıyorum, soba tamirini yapıyorum. Büyük soba yapamıyorum işi bıraktım. Yine de dükkan da ufak tefek işlerle uğraşıyorum. Sobacılık bitti yapacak bir şey yok. Doğalgaz çıkması sobacılığı öldürdü. Eskiden 25 30 tane Sobacı vardı. Şimdi ya 3 ya 5 tane var” şeklinde konuştu.

Mesleği yok olmaya yüz tuttu
Soba İmalatçısı Kipritçi, işlerin kötü olduğunu ve çektiği krediyi ödeyemediği için erteleme istediğini dile getirerek, “Sivas çok soğuk. Onun için insanlar kaloriferi yaksa da yine sobanın tadını vermiyor. Biz akşam eve gidip kaloriferi açıp yanına gidiyorduk. Ama sobayı yaktığımızda her taraf ısınıyordu. Sanayide soba yapan arkadaşlarım var. Ben imalatı bıraktım, tamir yapıyorum. Birde sipariş olursa yapıyorum. Talep çok az. Eskide sabahları 12’ye kadar çalışırdık, şimdi saat 3 buçuk 4 dediğinde dükkanı kilitleyip gidiyoruz. Emaye sobaların fiyatları bin, bin 100 lira. Bizim yaptığımız sobalar köy sobası. Bunlarında fiyatları 50 lira ve 150 lira arasında. Doğal gaz ısıtmadığı için bazı arkadaşlar evlerine soba kuruyor. Virüsten dolayı işler kötü gitti. 25 bin lira kredi çektim. Bu borçlarımıza erteleme olursa çok iyi olur. Rica ediyorum buna bir çare bulsunlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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