Prof. Dr. Dilci: Rekabet içerikli oyunlar ruhsal yaralanmalara yol açabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Dilci: Rekabet içerikli oyunlar ruhsal yaralanmalara yol açabilir

DHA

Prof. Dr. Dilci: Rekabet içerikli oyunlar ruhsal yaralanmalara yol açabilir


Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, rekabet içerikli oyunlar ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, "E-spor ve 'Pubg' gibi yarışma içerikli olduğu için ciddi anlamda sağlık problemlerine yol açabilecek ve hatta gelecekte toplumsal kimlik adına birtakım olumsuzlukları yaşayabileceğimiz sorunlardan bir tanesidir. Bu tür oyunlar, ruhsal anlamda yaralanmalara yol açabilir" dedi. 
Rekabet içeren oyunlarla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Son 4 yılda araştırma yapıyoruz. Oyun ve türevleri anlamında dijital mecralarda gerçekleşen bağımlılık türlerinin başında oyun gelmektedir. Şu an ülkemizde yaklaşık 32 milyon insanın oyun ve türevlerine yönelik mecralarda gezindikleri bilinmektedir. Bu anlamda dünyadaki birçok araştırmaları inceledik, akademik ve bilimsel anlamdaki yayın ve çalışmaları derlediğimiz zaman ülkemizi de bekleyen tehlikelerden bir tanesi bu tür rekabet içeren oyunlardır. Bu oyunlar  E-spor ve Pubg gibi yarışma içerikli olduğu için ciddi anlamda sağlık problemlerine yol açabilecek ve hatta gelecekte toplumsal kimlik adına birtakım olumsuzlukları yaşayabileceğimiz sorunlardan bir tanesidir. Bu anlamda sağlık problemleri başta olmak üzere ruhsal anlamda yaralanmalara yol açabilir. Travmatik birtakım karşılaşmalar daha sonra girilen depresyona bağlı olarak fiziksel şiddete kadar evrilirken, içsel kas zedelenmelerine kadar ulaşabilen yaralanmalardan bahsedebiliriz. Bunun üzerinde ortaya çıkan bağımlılıkla haftada 20 saatin üzerinde gerçekleşen mecralarda hareketsiz ve stabil halde gerçekleşen faaliyetler kişide ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Metabolik bozukluklardan, kalp rahatsızlıklarına, kan dolaşım sistemindeki emboli atma da söz konusu olabilir. Birtakım oyun içi adrenalin atma yüksekliğine de bağlı olarak kişilerde dış çevreye yansıtılan şiddet transferi söz konusudur. Bu da toplumda sağlıklı olmanın önüne geçmektedir" dedi.
'ÖNLEM ALINMALI'
Rekabet içerikli oyunlarda devletin ivedi olarak önlem alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Devletin ivedi olarak rekabet içerikli oyunlarda ve bunun daha çok sanal ortamlarda gerçekleşen kumar, yarışma türü, eğlence türü oyunlarda ve şiddet içerikli oyunlarda birtakım düzenlemelere gidilmesi gerekmekte. Özellikle ilaç kullanımı hakkında Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda önlem alarak spor müsabakaları adı altında yapılacaksa bile bir kulüp çatısı altında sağlık önlemleri ve tedbirleri alınarak yapılmasında fayda var" diye konuştu.
'PANDEMİ BAĞIMLILIĞI ARTIRDI'
Pandemi sürecinde dijital bağımlılığın arttığını hatırlatan Prof. Dr. Dilci, "Pandemi sürecinde yaptığımız araştırmalara göre dijital mecralarda temas süreci ilk 3 ay içerisinde yüzde 116'lık artış göstermişti. Bu artış oranı günümüzde hem yetişkinler hem yaşlılar hem de diğer çocuklar için risk oluşturacak şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu süreçte bize en çok aileler 'çocuğumuzu artık ekran karşısından alamıyoruz' şeklinde başvuruyor. Ama burada EBA uygulaması olduğu için, ki şu an zorunlu hallerde çocuğun dijital mecralarda karşısında kalmasında mahsur görmüyoruz. Koronavirüs sürecinde evden dışarı çıkamama, iş hayatının kısıtlanması sonucu daha çok dijital nesnelerle baş başa kalındığını görüyoruz. Bilimsel anlamda olaya baktığımız zaman koronavirüs sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluğu sadece stabil ev hayatı olarak değil, ev içerisinde yaşamsal alışkınlarımızı çeşitli parçalara ayırarak, planlayarak belirli saatler içerisinde yaygınlaştırmak mümkündür. Bir saat okuma, bir saat eğlenme, bir saat televizyon izleme, bir saat spor veya basit etkinlikler gibi planlı bir hayata dönüştürebilirsek, alabileceğimiz zararı minimize etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI
2020-11-12 11:21:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas adeta dondu, arabaların camları buz tuttu Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken arabaların camları buz tuttu
YEREL HABERLER Sivas adeta dondu, arabaların camları buz ...
Bu mesleği yapanların sayısı bir elin parmağını geçmiyor Sivas’ta 54 senedir soba tamiratı yapan Kadir Kipritçi, doğal gazla birlikte mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi
YEREL HABERLER Bu mesleği yapanların sayısı bir elin parmağını ...
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle ...
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
Sivas’ta 6 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta 6 mahalle karantinaya alındı
Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden ...
Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada
Sivas'ta, 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Sivas'ta, 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu
12 olayda14 işlem Sivas’ta 12 olayla ilgili olarak 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER 12 olayda14 işlem Sivas’ta 12 olayla ilgili olarak 14 ...
Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül
Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları tamamlandı Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan Aydoğan Mezarlığı ve çevresinde bakım, onarım, yol, kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yaparak mezarlığa güzel bir görünüm kazandırdı
YEREL HABERLER Aydoğan Mezarlığında yenileme çalışmaları ...
Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas’ta fidanları toprakla buluşturdular Eğitim görmek için yurt dışından Sivas’a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Sivas’ta Milli Ağaçlandırma Bayram’ında fidanları toprakla buluşturdular.
YEREL HABERLER Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas’ta fidanları ...
Pandemi okulu özletti
YEREL HABERLER Pandemi okulu özletti
Bitkisel çaylar bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER Bitkisel çaylar bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı
YEREL HABERLER Yolunu kaybeden tilki şehirde ezilme tehlikesi yaşadı
Sivas'ta DEAŞ operasyonu; 1 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Sivas'ta DEAŞ operasyonu; 1 Iraklı gözaltında
DAEŞ militanı, MİT operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER DAEŞ militanı, MİT operasyonuyla yakalandı
Sivas belediyesi, perakende sebze halini yenileyecek Sivas Belediyesi, esnaflara ve vatandaşlara sıkıntı oluşturan, etrafındaki tarihi eserlere yakışmayan perakende sebze halini yenileyecek.
YEREL HABERLER Sivas belediyesi, perakende sebze halini ...
Sivas İl Genel Meclisi, yol çalışmaları hakkında bilgilendirildi Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısında meclis üyeleri yol çalışmaları hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Sivas İl Genel Meclisi, yol çalışmaları hakkında ...
200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım anması Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri, 82. ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü tepeye yaptıkları 200 metrekare genişliğindeki portresinin yanı başında andılar
YEREL HABERLER 200 Metrekarelik Atatürk portresinde 10 Kasım ...
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp, “Sivas genel merkezde güçlü bir şekilde temsil edilecek” BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, BBP MKYK kuruluna Sivas’tan 3 kişinin girdiğini belirterek Sivas’ın güçlü bir şekilde temsil edileceğini söyledi
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp, “Sivas genel ...
Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
YEREL HABERLER Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
YEREL HABERLER Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Sivas'ta, 09.05'te hayat durdu
YEREL HABERLER Sivas'ta, 09.05'te hayat durdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X