Korona virüs nedeniyle Sivas Belediyespor - Konyaaltı maçı ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hentbol kadınlar Süper Lig’inde hafta sonu oynanması planlanan Sivas Belediyespor Konyaaltı Belediyespor Kulübü maçı konuk ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hentbolu da vurmaya devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig’inde 15 Kasım Pazar günü saat 12.30’da oynanması planlanan Sivas BelediyesporKonyaaltı Belediyespor Kulübü maçı, misafir takımda çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.