Sivas Belediyespor’da 4 korona virüs bakası

Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

2. Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor’da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşilbeyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sivas Belediyespor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid 19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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