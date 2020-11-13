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Covid-19’u hiçe sayarak köyüne giden şahıs yurtta karantinaya alındı

İHA

Covid-19’u hiçe sayarak köyüne giden şahıs yurtta karantinaya alındı

Sivas'ta filyasyon ekiplerinin denetimi sırasında Covid19 karantinasını hiçe sayarak köyüne gittiği anlaşılan şahıs, KYK yurdunda karantina altına alındı.
Sivas kent merkezinde filyasyon ekipleri, denetim sırasında Covid19 testi pozitif olan Y.Ö. isimli erkek şahsı evinde bulamadı. Y.Ö. ile iletişime geçen ekipler, testi pozitif olan şahsın köyünde olduğunu öğrendi. Şahıs, filyasyon ekipleri tarafından Covid19 karantinasını geçirdiği Altuntabak Mahallesi'ndeki evine gelmesi konusunda uyarılırken durum polis ekiplerine bildirildi. Evine dönen şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası KYK'ya bağlı Kadıburhanettin Yurdu'na karantinaya götürüldü. Şahsa polis ekipleri tarafından karantinayı hiçe saydığı için para cezası uygulanırken karantinada kalacağı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan şahsın karantina sürecinin 7. gününde olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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