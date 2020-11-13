Sivasspor’da korona virüs şoku!

DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızıbeyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan Covid19 testlerinde 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.
Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.