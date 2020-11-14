Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı ikinci antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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