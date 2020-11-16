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Sivas Belediyesi, Numune hastanesi bahçesini asfaltladı Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi bahçesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

İHA

Sivas Belediyesi, Numune hastanesi bahçesini asfaltladı Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi bahçesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi bahçesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Sivas Belediyesi, cami, okul ve kamu kurumları gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda birçok hizmet veriyor. Belediye ekipleri, Numune Hastanesi yönetiminin talepleri doğrultusunda, eskiyen ve bozulan hastane bahçesindeki yollarda asfalt çalışmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Hastane bahçesinde ki altyapı çalışmaları tamamlandı. Öte yandan Sivas Belediyesi üst yapıda ve ihtiyaç duyulan yerlerde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması yaptı. Otopark, ambulans yolu ve acil girişlerinde daha önce beton olan yollar Belediye tarafından asfaltla kaplanarak daha uzun ömürlü olması sağlandı. Toplamda 12 bin 500 metrekare asfaltlama, 4 bin 500 metrekare de parke taş döşemesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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