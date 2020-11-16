İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir hamamda meydana geldi. İlçede hamam işletmeciliği yapan Zafer Sönmez'den (40) bir süredir haber alamayan ailesi durumu ilk olarak hamam çalışanlarına bildirdi. O gün izinli olan hamam çalışanları, akşam saatlerinde gittikleri hamamda Sönmez’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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