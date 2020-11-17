Sivasspor'da 1 koronavirüs vakası

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SİVAS, (DHA) Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Sivas DHA

2020-11-17 10:59:27



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