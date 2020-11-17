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Sivasspor'da 1 koronavirüs vakası

DHA

Sivasspor'da 1 koronavirüs vakası


SİVAS, (DHA) Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Sivas DHA
2020-11-17 10:59:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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