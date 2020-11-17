Sivasspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da, futbolculara ve personellere yapılan Covid19 testlerinde, 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Görünen lüzum üzerine yapılan Covid19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde 2 futbolcunun korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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