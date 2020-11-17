Öğrenciler kendileri sağıyor, doğal besleniyor Şarkışla Akçakışla Şehit Yıldırım Kuzucular İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, ailelerine ait olan hayvanlardan sağdıkları sütü içerek doğal ve sağlıklı besleniyor.

Şarkışla Akçakışla Şehit Yıldırım Kuzucular İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, ailelerine ait olan hayvanlardan sağdıkları sütü içerek doğal ve sağlıklı besleniyor.



Öğrenciler, sınıf öğretmeni Yunus Sancak önderliğinde; Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Proje kapsamında önce belirli günlerde ’sağdığım sütü içiyorum’ ve ’köy yumurtası yiyorum, düzenli besleniyorum’ etkinlikleri adı altında sağlıklı beslenme konusunda eğitimler veren Sancak, ardından öğrencilerden uygulamaya geçmelerini istedi. Kendilerine ait hayvanları sağarak elde ettikleri sütlerle beslenen öğrenciler doğal beslenmenin öneminin farkına vardı.



Doğal besleniyorlar



Projenin çocuklar üzerinde olumlu etkilerde bulunduğunu belirten Sancak, “Öğrencilerimiz; sağlıklı beslen, sağlığını koru sloganıyla köyde yaşamanın faydalarından yararlanarak tamamen doğal besleniyorlar. Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı beslenme alışkanlıkları hayatın sonraki dönemlerini olumlu yönde etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarının önüne geçiyor. Çünkü sağlıklı beslenme çocuğun bedensel, sosyal, duygusal gelişmesi ve davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır” dedi.



“Hayvan sevgisini daha da pekiştirdik”



Proje kapsamında öğrenci velilerine bilgilendirici broşürler dağıttıklarını belirten Sancak, “Pastörize edilmiş sütler yerine kendi beslediğimiz hayvanların kendi sağdığımız sütlerini içmenin ve köy yumurtasının lezzetli tadına vardık. Böylelikle öğrencilerimizde var olan hayvan sevgisini daha da pekiştirmiş olduk” diye konuştu.



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