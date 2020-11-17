Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı. Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar da takip etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-11-17 16:44:38
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