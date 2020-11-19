Sivas Devlet Tiyatrosu’nda oyun saatlerinde düzenleme Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi oyun saatlerinde düzenleme yaptı

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), covid19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi oyun saatlerinde düzenleme yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün yeni Covid19 tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda, 21 Kasım cumartesi gününden itibaren cumartesi günleri perdelerini saat 19.30 yerine saat 15.00’de açacak. Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu kapsamda daha önce 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da sahnelenecek olan yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz’ün üstlendiği, William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyun 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’de seyircisiyle buluşacağını duyurdu. "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” adlı oyunun saat 19.30’daki temsili için alınan biletler, oyunun saat 15.00’teki temsili için geçerli sayılacak.

Geçen tiyatro sezonunda, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri art arda perde açan SDT, 20202021 tiyatro sezonunda Covid19 tedbirleri çerçevesinde, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri sanatseverlere buluşuyor.

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