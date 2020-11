'Kışa hazırlanan Kangal köpekleri, doğal gıdalarla beslenmeli'

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kangalların beslenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kangalların kış öncesi protein miktarı yüksek gıdalar ile beslenmesi gerektiğini belirten Yalçınkaya, kimyasal ve yapay gıdaların köpekler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, bu nedenle köpeklerin de insanlar gibi doğal gıdalarla beslenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte dünyanın sayılı ırklarından olan Kangal köpekleri, eksi 40 ya da 45 dereceye kadar olan dayanıklı yapıları ile dikkat çekiyor. Yazlık tüylerini dökmeye başlayan Kangallar, kışa dayanıklı tüylerine kavuşmaya başladı. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangalların kış mevsiminde nasıl beslenmesi gerektiği hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

'AŞIRI PROTEİNLİ BESİNLER VERİLMESİ GEREKİYOR'

Köpek uzmanı Yalçınkaya, Kangalların kışa hazırlığının sürdüğünü belirterek, "Kangal köpekleri bulundukları ortama adapte olabilen bir canlı olduğu için yaz döneminde kısa tüylü bir duruma geçiyorlar. Kıştan olan daha kalın tüylerini döküyorlar. Havalar soğuduktan sonra ise tekrar kışlık kalın postuna ulaşıyorlar. Köpeklerimiz şu an tam tüy dökümündedir. Yazlık tüylerini döküyor, kışlık tüyleri yavaş yavaş çıkmaya başlamış durumdadır. Beslenme olarak, tüy dökümünü ilkbahar ve sonbahar da gerçekleştirdiği için proteinli gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Çünkü yazın aktif sürüde çalışan köpekler zaten yorgun ve bitkin oluyorlar. Sürekli sıcakta kalmış ve zayıflamış oluyorlar ve bir de sonbahar zamanında tüy dökme dönemine girdikleri zaman iyice zorlanıyorlar. O dönemlerde hayvanların zorlanmaması ve kışa rahat hazırlanması için aşırı proteinli ve gıdalı besinler verilmesi gerekiyor" dedi.

'KENDİM NASIL BESLENİYORSAM ONLARI DA ÖYLE BESLİYORUM'

Köpeklere kimyasal ve yapay gıdaların verilmemesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Nasıl bizler kimyasal ve yapay gıdalarla beslenmek istemiyorsak, köpeklerimin de hazır gıdalarla beslenmesinden mutlu olmuyorum. Doğal besinler verdiğimde onların daha mutlu olduğunu düşünüyorum ve o şekilde besliyorum. Bir Kangal köpeği bir insan ne yiyorsa aynı gıda türlerini yiyebilen bir canlı olduğu için, dengeli ve düzenli beslendiği sürece kesinlikle doğal gıdaların yeterli olacağını düşünüyorum. Tek bir besinle beslememek gerekiyor. Kimisi sadece otçul besinler ile besliyor, kimisi sadece etli gıdalar ile besliyor. Bu şekilde canlılar zorlanabiliyorlar. Ama dengeli beslenme dediğimiz haftanın belli günleri arpa unu ve ekmek katılmış gıdalar verilebiliyor. Haftanın belli günlerinde de et ve et türevleri, sakatat türevleri haşlanarak içerisine de tahıllı gıdalar katılarak verilirse daha sağlıklı ve daha mutlu olduklarına inanıyorum. Kendim nasıl doğal gıdalarla besleniyorsam ve bunun doğrusu buysa bir hayvansever olarak tüm köpekler de doğal gıdalarla beslensin istiyorum" diye konuştu.

'KİMYASAL GIDALAR YAŞAMLARINI KISALTIYOR'

Hazır gıdaların köpekler üzerinde çeşitli hastalıklara neden olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Hazır gıdalarla beslenen büyük ırk köpeklerin çoğunda belli bir yaşa geldikten sonra idrar yollarında veya böbreklerde tıkanma oluşmakta ve yaşam süreleri kısalmakta. Doğal gıdalarla beslenen Kangal köpeklerin ve büyük ırk köpeklerin daha uzun ve sağlıklı yaşadıkları görülüyor. Sonuç olarak hazır gıdanın köpekler için de zararlı, insanlar için de zararlı olduğunu düşünüyorum. Zararlı olan bir şeyle de dostlarımızı beslemeye karşıyım. Köpeklerim şu an kışa hazırlar. Çünkü düzenli şekilde tüy değişimlerini gerçekleştirmekteler. Kilo durumları da gayet yerinde. Sağlıklı ve mutlular" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

