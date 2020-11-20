Sivasspor’da 2 futbolcu korona virüse yakalandı

DG Sivasspor, 2 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızıbeyazlılar, takıma yapılan Covid19 testleri neticesinde iki futbolcunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Covid19 PCR testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor, geçtiğimiz günlerde 3 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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