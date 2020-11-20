Sivasspor’da kaleci Muammer korona virüse yakalandı

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DG Sivasspor’un file bekçisi Muammer Yıldırım, korona virüse yakalandığını açıkladı.

Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızıbeyazlı kulüpte, korona virüsü bulaşan futbolcu sayısı 5’e yükselirken, bu isimlerden birinin de kaleci Muammer Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

Kırmızıbeyazlı takımın 30 yaşındaki kalecisi Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Testim pozitiftir. Karantinanın 4. günündeyim. Durumum şuan gayet iyi. Arayan soran herkese teşekkür ederim."

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