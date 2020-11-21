Sivas’ta yaşayan 79 yaşındaki Mevlüt İnanlı, canlarım diye bahsettiği 18 güvercinine evinin balkonuna kurduğu kümeste besliyor.

Kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Mevlüt İnanlı, yaklaşık 65 yıldır güvercinlere ilgi duyuyor. İnanlı, güvercinlerini uzun yıllar yaşadığı tek katlı müstakil evin bahçesinde besledi. Yaşlı adam, yaklaşık 25 yıl önceyse apartman dairesine taşındı ve güvercinlerini yaşadığı binanın çeşitli alanlarında besledi. Kömürlükte güvercinleri çalınan yaşlı adam, çözümü evinin balkonuna kümes kurmakta buldu. İnanlı’nın evine gelen misafirleriyse balkonda bulunan güvercin kümesi karşısında şaşkınlık yaşıyor.



“Benim güvercinlerimi başka yerde besleme imkanım yok”

Mevlüt İnanlı, eşinin ve apartmanda yaşayan komşularının güvercinlerinden rahatsız olmadığını belirterek, “Ben 79 yaşındayım, kuşlara ilgim yaklaşık 65 yıldır var. 15 yaşımdan beridir ben kuşlarla ilgileniyorum. Şuan 18 tane kuşum var, balkonda yaptığım kümeste besliyorum. Bir tane pislik bırakmam, tüylerini ve pisliklerini poşete koyup çöpe atarım. Balkonda benim için zor olmuyor. Komşular rahatsız olmadığı müddetçe benim için zorluğu yok. Şükürler olsun, onlardan da şikayet olmadı. Benim için balkonda zor olmuyor. Bazen kışın suları donuyor ama geceleri banyoya koyuyorum. Sabah sularını donmaması için tazeliyorum. Benim güvercinlerimi başka yerde besleme imkanım yok. Ben ölünceye kadar burada kuşları beslerim, ben mezara bunlar pazara. Ben öldükten sonra kim ne yaparsa, yapsın. Eşim, dostum benden rahatsız değil, destek oluyorlar. Misafirlerim geldiğinde onlara balkonda kuşlarımı gösteriyorum, şaşırıyorlar. Gelip, kuşları seviyorlar. Yaklaşık 25 yıldır balkonda besliyorum. Bir ara kömürlükte besliyordum, çaldılar. Burası benim için emniyetli “ dedi.

Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, 79 yaşındaki İnanlı’ı hayvanlara olan sevgisinden dolayı tebrik ederek, “79 yaşındaki Mevlüt amcamız hemen hemen 70 yıldır güvercin besliyor. Bizlere örnek olan bir abimiz. Yeri olmadığından dolayı da evinin balkonunda güvercin besliyor. Bazı insanlar hayvan beslemeye karşı geliyor ama abimizde öyle bir sevgi var ki yaklaşık 35 yıldır evinin balkonunda besliyor “dedi.

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