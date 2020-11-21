Yasin Öztekin’den penaltı tepkisi!

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DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, Fatih Karagümrük maçında hakem Hüseyin Göçek’in kendi aleyhlerine verdiği penaltıyı eleştirdi.

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile 11 berabere kalan Sivasspor’da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu Öztekin, sosyal medya hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, “Bu kadar basit mi ya penaltı?” notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.

Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Yasin Öztekin’e destek yorumunda bulundu.

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