Sivasspor, Karabağ maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS (DHA) Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü maçında perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçının ardından ara vermeyen Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Karabağ maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Fatih Karagümrük maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Karabağ ile Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-22 17:01:06



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