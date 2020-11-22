Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Karabağ ile Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.