Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı

DHA

Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı


SİVAS, (DHA) SİVAS'ta vatani görevini yapan askerler, askerliğinin bir kısmını Sivas'ta yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları klip ile kutladı.
Kentte görev yapan bir grup asker, bağlı bulundukları Jandarma Komutanlığı'nın bilgisi dahilinde hazırladıkları 24 Kasım klibi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü kutladı. Tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı eski Sivas Lisesi binası önünde yapılan çekimlerde askerler,
'Ziya öğretmenim, hocam. 'Çanakkale'de şehit olmaya gidiyoruz, hakkınızı helal edin' diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin de yıllar önce vatan nöbeti beklediğiniz bu şehirde şimdi bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede, sizler okullarda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkesine hizmet edecek nesiller yetiştirecek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Burası bizde Ziya öğretmenim' dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-11-24 14:19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesiyle besleyen esnaf: Ekmeği almadı, köfteyi aldı
YEREL HABERLER Şehre inen tilkiyi Sivas köftesiyle besleyen esnaf: ...
Bakan’a anlamlı Öğretmenler günü sürprizi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, askerlik görevini yerine getirdiği Sivas’ta ki askerlerden anlamlı öğretmenler günü sürprizi yapıldı
YEREL HABERLER Bakan’a anlamlı Öğretmenler günü sürprizi Milli ...
Sivas Türkiye’ye örnek oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‘Solucan Gübresi Üretim Tesisi’ bir çok il'e örnek oldu
YEREL HABERLER Sivas Türkiye’ye örnek oldu Sivas Cumhuriyet ...
Karabağ - Sivasspor maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Karabağ - Sivasspor maç programı belli oldu
Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması Sivas’ta Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
YEREL HABERLER Öğretmenlere sürpriz doğum günü kutlaması Sivas’ta ...
500 yıllık caminin restorasyonu için çalışma başlatıldı Sivas’ın Şarkışla ilçesi Hardal köyünde bulunan 500 yıllık Hardal Köyü Camisinin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.
YEREL HABERLER 500 yıllık caminin restorasyonu için çalışma ...
Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecek
YEREL HABERLER Karabağ-Sivasspor maçını Jakob Kehlet yönetecek
Bebeğini ölüme böyle terk etti Sivas’ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bebeğini ölüme böyle terk etti Sivas’ta dondurucu ...
Bu üniversitede öğrenciler 443 bin 282 saat ders izledi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2020-2021 yılının güz döneminin ilk 4 haftasında öğrenciler canlı veya arşivden toplamda 443 bin 282 saat ders izledi.
YEREL HABERLER Bu üniversitede öğrenciler 443 bin 282 saat ders ...
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3)
YEREL HABERLER Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3)
Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı Sivas’ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek kurtarılamadı, bebeğin aşırı soğuk nedeni ile hayatını kaybettiği belirlendi
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek ...
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (2)
YEREL HABERLER Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (2)
Dünya’ya gözlerini açar açmaz ölüme terk edildi Sivas’ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu
YEREL HABERLER Dünya’ya gözlerini açar açmaz ölüme terk ...
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
YEREL HABERLER Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi
YEREL HABERLER Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi
Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler
YEREL HABERLER Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler
Sivasspor’da korona virüs vakası!
YEREL HABERLER Sivasspor’da korona virüs vakası!
Rıza Çalımbay: “Karabağ maçı bizim final maçımız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hakem hatalarından çok puanımız gitti” “Sivasspor kimseyi kırmayan bir camia”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Karabağ maçı bizim final ...
Rıza Çalımbay: Hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Hakemlerin de bize saygısı olması ...
Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı Sivas’ta bir aile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerine çay ikramında bulundu
YEREL HABERLER Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ...
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi azaldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Hakan Genç: "Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz" Sivas Belediyespor Başkanı Hakan Genç: "Kupada tur atlayarak Sivas'a dönmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Hakan Genç: "Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz" Sivas ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X