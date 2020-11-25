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Annesini öldürüp, kendisi ve eşini de yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor

DHA

Annesini öldürüp, kendisi ve eşini de yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS merkeze bağlı Karayün köyünde çiftçilik yapan Ahmet Yapmaz (57), 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi eşi Fatma Yapmaz'ı (47) av tüfeğiyle öldürdü, oğlu Mustafa (30) ve gelini Hürü Yapmaz'ı (29) da yaraladı. Olay sonrası tutuklanan ve Adli Tıp Kurumu tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı raporu verilen Ahmet Yapmaz, hastanede tedavi altına alındı. Mustafa-Hürü Yapmaz çifti, Ahmet Yapmaz'ın hastaneden çıkıp salıverilmesi halinde kendilerine de zarar vermesinden endişe ediyor.
Sivas'ta 20 Nisan 2018 tarihinde merkeze bağlı Karayün köyünde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi Ahmet Yapmaz, bir süredir 'çocukların kendisinden olmadığına' dair tartışma yaşadığı eşi Fatma Yapmaz ile ayrılık aşamasına geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Fatma Yapmaz eşi Ahmet Yapmaz'dan boşanmak istedi. Ahmet Yapmaz, evlerinin oturma odasına tüfekle girerek kahvaltı yapan eşi Fatma, oğlu Mustafa ve gelini Hürü Yapmaz'a ateş açtı. Ağır yaralanan Fatma Yapmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralanan Hürü Yapmaz ile hafif yaralı eşi Mustafa Yapmaz ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası tutuklanan Ahmet Yapmaz hakkında Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi cinayet ve yaralama davası açıldı.
'EŞİM BANA BÜYÜ YAPTIRDI'
Mahkeme sürecinde ifade veren sanık Ahmet Yapmaz, öldürdüğü eşinin kendisine büyü yaptığını iddia ederek, "Eşimin bana büyü yapmasından sonra kafam yerinde değildi. 3 çocuğun da benden olmadığını düşünüyorum. Psikolojik olarak rahatsızım. Olay günü de geceden sabaha kadar uyumadım. Eşimi ve kendimi öldürmeyi düşündüm. Olay günü de hayvanları yemledikten sonra yanıma tüfeği aldım. Oğlum, eşim ve gelinim kahvaltı yapıyordu. Eşimi hedef alarak elimdeki tüfekle ateş ettim. Neresine denk geldiğini bilmiyorum. Daha sonra oğlum ve gelinim bana engel olmak isterken tüfek yine ateş aldı. Eşim bana sürekli büyü yaptırıyordu. Bunlardan dolayı olumsuz etkilenip böyle bir olayı yaptım" ifadelerini kullandı. 
'HEZEYAN BOZUKLUĞU' OLDUĞUNA DAİR RAPOR VERİLDİ'
Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen ay sonuçlandı. Mahkeme öncesi Ahmet Yapmaz'ın cezai ehliyeti olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. 3 kez muayene edilen Ahmet Yapmaz'a ilk olarak akıl sağlığı yerinde raporu verildi. Daha sonra itiraz üzerine tekrar muayene edilen Yapmaz'ı, bu kez akıl sağlığının yerinde olmadığına ve akıl hastalarına özgü tedavi ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına dair rapor verildi. Sonuçların çelişmesi üzerine mahkeme bir kez daha Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Tekrar yapılan inceleme sonrasında Ahmet Yapmaz'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve 'hezeyan bozukluğu' bulunduğuna dair rapor verildi. Mahkeme kararıyla Yapmaz cezaevinden çıkarılarak tedavi edilmek üzere Kayseri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Ayrıca yapılan DNA testinde ise çocuklarının yüzde 99,9 Ahmet Yapmaz'dan olduğu ortaya çıktı. 
'GELECEK YİNE YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLAYACAK'
Sanık Ahmet Yapmaz'ın olayda yaraladığı oğlu Mustafa Yapmaz, babasının yeniden saldırmasından endişe ettiklerini belirterek, "Ben annem ve eşimle burada kahvaltı yapıyorduk. O sırada babam elinde tüfekle geldi. Ne olduğunu anlamadık ve hepimiz ayağa kalktık. Bize saldırdı. Önce televizyonun önünde ayakta olan eşimi tüfekle vurdu. Annem eşimin yan tarafındaydı, onu da vurdu. Ben onu tutmaya yönelmişken beni de vurdu. Yaşanan olayda annemi kaybettik. Eşim ve ben de bir süre hastanede yattık. Babam ise tutuklandı. Adli Tıp Kurumu babama, `hezeyanı bozuk´ diye rapor vermiş. Bunun üzerine mahkeme de serbest bıraktı. Bir akıl hastanesinde 1 yıl süreyle gözetim altında tutulacak ve tedavi edilecek diye serbest bıraktılar. Hastaneye gitmiş şu an ve oradan bizi aradılar. Hastanede 1 yıl tutulacak ve iyileşse de iyileşmese de bırakılacakmış. Bırakıldığında ise gelecek belki yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Ya o bizi öldürecek ya da biz onu öldüreceğiz. Başka bir alternatifi yok. Şu an hasta olabilir bilmiyorum ama bize saldırdığında hastalığı yoktu. Çok zeki bir insan. Köyün en zeki insanlarından birisidir. Biz onun hastaneden bırakılmasını istemiyoruz. Bırakıldığında biz nereye gideceğiz. Biz burada yaşıyoruz. Hayvanlarımız var. Geçimimiz burada. Başka bir işe girip çalışamam. İkimiz de yaralanmadan dolayı hasar gördük. O geldiğinde ne yapacağız" dedi. 
'ÇIKTIĞI ZAMAN HAYATİ RİSKİMİZ VAR'
Mustafa Yapmaz'ın eşi Hürü Yapmaz ise, "Biz onun o hastaneden çıkmasını istemiyoruz. Çünkü, o çıktığı zaman hayati riskimiz var. Ben sağ kolumdan yaralandım ve sağ kolum şu an sakat durumda. Tam olarak işimi yapamıyorum. Korkumuz onun tekrar geri gelmesi ve geldiğinde aynı şeyi tekrar yapması. Deli ise o zaman akıl hastanesinde tutsunlar. Akıllanacaksa da tekrar hapishaneye alsınlar. Cezasını çeksin. Çıkarsa yine aynı şeyi yapacak. Bu yüzden devletten adalet istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-11-25 08:28:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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