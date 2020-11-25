Sivas’ta 2 bin mezar hazırlandı Kış aylarının sert geçtiği Sivas’ta, kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı

Kış aylarının sert geçtiği Sivas’ta, kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı.

Türkiye’nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas’ta soğuk hava kadar toprak sıcaklığındaki düşüklük de dikkat çekiyor. Zemheri soğuklarda toprak adeta buz kesiyor. Donan toprağın kazılması güçleşirken, dökülen beton da kurumuyor.

Bu nedenle Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye’nin en düzenli mezarlıklarından birisi olan Yukarı Tekke mezarlığında kış hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, mezarların yürüyüş yollarını hazırlayarak 2 bin mezarın alanını kışa hazırladı.

Mezarlıklar Müdürü Mehmet Kaynar, Sivas’ta cenaze hizmetlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatarak kış hazırlıklarını da tamamladıklarını söyledi. Kaynar, “Yukarı Tekke Mezarlığı, Türkiye’nin en bakımlı ve düzenli mezarlığıdır. Süreç itibariyle kış sezonuna girdik. 2021 yılının Mart ayına kadar defin işlemlerinin yapılabileceği hazırlıkların tamamını yaptık. Hem cenazelerin alındığı, müdürlüğümüzün bulunduğu yerlerde hem de aile ve sıra mezarlığımızın bulunduğu yerlerdeki hazırlıklarımızın tamamını yapmış bulunmaktayız. Şuanda sezon itibariyle kepçemiz çalışıyor. Tamirat, tadilat noktasında da mezarlıklar müdürlüğümüzün içerisinde bulunan bu mezar alanlarının bakım ve onarımını Mart ayına kadar hazırlamış bulunmaktayız. Tahtasından, kefeninden, taşıma sisteminden ve defin işlemlerinin hepsinden ücret almadan vatandaşların bu acı gününde yanlarında olmaktan belediye olarak, kurumsal olarak onların yanında farkındalığımız ortaya koymaktan bizde mutluktuk duyuyoruz. Toprak donuyor, mevcut el eşimiyle mezarlıklarımızın yapım işi zorlu. Bu durumda kepçelerin daha rahat çalışabileceği, inşa gücünün daha rahat çalışabileceği bir sezonda 3. ay ve 4. ayın çalışmasını şimdiden yapmak zorundaydık ve hazırlığımızı da tamamen bitirmiş durumdayız. Şuan da 2 bine yakın mezar sayısı mevcut“ dedi.

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