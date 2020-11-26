Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası Sivas'ın merkeze bağlı Gülpınar köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

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Sivas'ın merkeze bağlı Gülpınar köyü, Covid19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " İlimiz Merkeze bağlı Gülpınar köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, 25.11.2020 tarihi itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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