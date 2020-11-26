Uyarılara rağmen kıraathane tutkusundan vazgeçememeleri pahalıya patladı Sivas’ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 9 Bin 422 TL ceza uygulandı.

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Sivas’ta Covid19 tedbirlerini hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 9 Bin 422 TL ceza uygulandı.

Sivas’ta Covid19 tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kıraathanelere yönelik yaptığı denetimlerde bir işyerinin faaliyetlilerine devam ettiği anlaşıldı. Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince iş yeri sahibine 3 Bin 150 TL, 16 müşteriyeyse Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince kişi başı 392 TL cezai işlem uygulandı. 17 kişiye toplamda 9 Bin 422 TL ceza uygulandı.

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