Sivas'ta yasağa uyulmayan kıraathanenin işletmecisi ve müşterilerine ceza

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ta koronavirüs denetimleri kapsamında yasaklara uymayarak müşteri alan bir kıraathanenin işletmecisi ile müşterilerine para cezası uygulandı.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kıraathanelere yönelik yaptığı denetimlerde bir iş yerinin yasağa rağmen faaliyetlilerine devam ettiği anlaşıldı. Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282'inci maddesi gereğince iş yeri sahibine 3 bin 150 lira, içerde bulunan 16 müşteriyeyse Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince kişi başı 392 lira para cezası kesildi. 17 kişiye toplamda 9 bin 422 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-26 13:34:21



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