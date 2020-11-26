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Sivas'ta ekipler kışa hazır Sivas genelinde karla mücadelede etkin ve hızlı yol almak için ilgili kamu, kurum ve kuruluşların tüm hazırlıklarını tamamlandı

İHA

Sivas'ta ekipler kışa hazır Sivas genelinde karla mücadelede etkin ve hızlı yol almak için ilgili kamu, kurum ve kuruluşların tüm hazırlıklarını tamamlandı

Sivas genelinde karla mücadelede etkin ve hızlı yol almak için ilgili kamu, kurum ve kuruluşların tüm hazırlıklarını tamamlandı
Sivas’ta görülebilecek yoğun kar yağışları, buzlanma ve don olayları öncesinde ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, kapanacak yollara önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların masaya yatırılması amacıyla Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Valilik Ek Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 ve diğer ilgili tüm kurumların müdürleri, ilçe kaymakamları ve İlçe Özel İdare Müdürleri Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katılım gösterdi. İl Müdürü Nazif Ekinci alınan tedbirler hakkında sunum yaptı. Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada, “28.488,00 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük 2’nci şehri olan Sivas’ta; 17 ilçe de bin 233’ü köy olmak üzere bin 926 yerleşim merkezinde toplamda 7 bin 960 kilometre yol ağında karla kapanan yollarda temizleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki 1 adet 4x4 Arama Kurtarma Aracı, 2 adet 4x4 Arazili araç, 1 adet Minibüs, 2 adet Donanımlı Arama Kurtarma Aracı, 2 adet 8x8 Amfibik Arama Kurtarma Aracı ve 1 adet Kar Motoru her türlü bakımı yaptırılmış olup, karla mücadele için 20 personeli ile birlikte hazırdır. Ayrıca ilimiz sınırları içerisinde çığ oluşabilecek alanların takibi için ilgili kurum personelinden müteşekkil ‘Çığ Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştur’’ şeklinde konuştu.
Tüm kurumların hazırlıkları tamamladı
Vali Salih Ayhan, Karla mücadele çalışması yürütecek olan tüm kurumların hazır hale geldiğini belirterek, “Şehir içi karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere, Belediye Başkanlığımızca 20 adet tuzlama için kamyon, 17 adet Kar Taşıma Kamyonu, 6 adet Greyder, 10 adet Lastikli Yükleyici Kepçe, 9 adet Traktör Kepçe olmak üzere 62 araç ve 130 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca 9 bin ton tuz istif edilmiştir. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 32 greyder, 37 yükleyici ve kazıcı yükleyici, 6 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 38 servis kamyonu, 122 personeli ile karla mücadele çalışmalarında görev alacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğü Sivas il sınırları içerisinde karla mücadele çalışmaları için 45 şube Şefliğinde ve 14 Bakımevinde kamuya ait 122 adet muhtelif cins araç ve 250 kamu işçisi, 116 adet yüklenici firmaya ait iş makinası ve 196 adet Yüklenici İşçisi görevlidir. Bu amaçla 250 kamu personeli ile 196 yüklenici firma personeli olmak üzere toplam 446 personel görevlendirilmiştir. Karla mücadele süresince yaklaşık olarak 15.000 ton tuz ve 30.000 ton agrega malzeme refüj mahallerine depolanmıştır” ifadelerini kullandı.
Asılsız ihbarlar cezalandırılacak
Sivas Valisi Salih Ayhan, karla mücadele çalışmalarında asılsız ihbarların mücadeleyi sekteye uğrattığını ve bu tür durumlarda cezai müeyyide uygulanacağını dile getirerek, “Kapanan yollarda karayolları ve il özel idaresi ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışma yürütecek. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı yollarda önceliği olan yerleşim alanlarına daha sonra diğer yerleşim birimlerine hizmet götürülecek. Bu kapsamda ana arterler, ilk yardım gerektiren hususlar ve il sağlık müdürlüğünün riskli grupta olan; astım, kanser, gebe ve KOAH gibi hastaları olan yerleşim birimlerine öncelik tanınacak. Covid19 şartlarında iyileşme olup, eğitim ve öğretime devam edilmesi; öğretmen ve öğrenci ulaşımında herhangi bir risk olması durumunda, konu değerlendirilecek ve gerekli karar verilecektir. Köy yollarının erken açılması için yapılan asılsız ihbarların işimizi aksattığı da ortadadır. Bunun için de her yıl olduğu gibi
bu yılda 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan asılsız ihbarların tespiti yapılıp gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır” dedi.
Vali Salih Ayhan’ın konuşmasının ardından ilgili kurum müdürleri ve kaymakamlar alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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