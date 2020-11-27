UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!

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Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ’ı deplasmanda 32 yenen DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 32 galip gelen kırmızıbeyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:



“Sivasspor, Karabağ karşısında 32 yendi. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı.”

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