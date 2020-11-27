ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta hurda toplamak için kullanılan ATV ile bisiklet, çarpıştı.

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hikmet Boran Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Karaca'nın hurda toplamak için kullandığı ATV, aynı yönde seyir halinde olan bisiklet ile

çarpıştı. Kazada kimliği öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan bisiklet sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-27 11:45:56



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