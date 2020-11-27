Sivas Belediyespor’da Kastamonu mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor TFF 2. Lig’in 12. haftasında kendi sahasında oynayacağı GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 29 Kasım Pazar günü GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve hafif tempolu koşuyla başlayan antrenman pas ve pres çalışması ile devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.