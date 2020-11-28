Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları



Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da pazartesi günü oynanacak Göztepe maçı öncesinde bir futbolu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklmada, Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-28 20:45:19



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