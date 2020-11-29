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Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı Sivas’ta kış aylarında oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı

İHA

Kış aylarının vazgeçilmeziydi, pandemide talepler patladı Sivas’ta kış aylarında oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı

Sivas’ta vatandaşlar tarafından oldukça sık tercih edilen kış çayına korona virüsü nedeniyle talep arttı.
Kış aylarının sert geçtiği Sivas’ta hava sıcaklıkları son günlerde sıfırın altına kadar düştü. Kentin bazı bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Vatandaşlar soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvuruyor. Dünyayı etkisi atına alan Covid19 salgını da vatandaşların telaşını bir hayli artırdı. Aktarların hazırladığı yaklaşık 12 şifalı bitkinin karışımından oluşan kış çayı tezgahlarda yerini aldı. Zencefilden tarçına, hatmi çiçeğinden yayla çayına kadar bir dizi bitkinin bir araya gelmesiyle oluşan kış çayı vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen çaya Covid19 salgını nedeniyle talep arttı. Şifalı çayın 100 gramı ise 12 Türk Lirasından satışına sunuluyor.
Çayın içerisinde yaklaşık 12 şifalı bitki bulunuyor
Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde bulunan Aktar Orhun Özfidancı, kış çayı karışımının içerisinde yaklaşık 12 bitkinin olduğunu belirterek, “Kış çayı pandemi sürecinde ve kış aylarının gelmesiyle beraber bağışıklık sistemi, üst solunum enfeksiyonu ile alakalı kullanılan bir bitki karışımıdır. İçerisinde ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, hatmi çiçeği, ada ya da yayla çayı, altın otu, defneyaprağı, ebegümeci gibi 1012 çeşit bitkiyi barındıran karışık çaydır. Pandemi dönemindeki süreçten öncede her zaman sorulan ve istenen bir üründür. Ama Covid19 sebebiyle bu talep 2 katına çıktı’’ şeklinde konuştu.
100 gramı 12 Türk Lirası
Aktar Özfidancı, çayın ve bitkilerin 12 ayda kullanılabileceğini ve 100 gramının 12 Lira olduğunu dile getirerek, “Sivas kışı çetin geçen bir il olduğu için vatandaş kendi bağışıklık sistemiyle alakalı ürünleri kullanmayı hem alışkanlık haline getirdi hem de seçici olmaya başladı. Artık duyduklarına göre değil araştırarak almaya başladılar. Bu da bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Çünkü biz anlatıyorduk ama şimdi vatandaş kendi araştırıyor. Zaten ıhlamurun, ada çayının, tarçının genel olarak etkileri ve özellikleri aynı. Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, farenjit gibi genel adıyla üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanılacak ürünlerin kapsamına giren ürünler. Yani boğazınız ağrıdığında içebileceğiniz bir ürün. Sadece kış ayı geldiği zaman akla gelen üründür kış çayı. Ama bunun çeşitli versiyonları var. Macun hali var, küp şeker halinde olan hali var Atom Çayı dediğimiz. Bunları sadece kış aylarında değil 12 ay içinde kullanabileceğimiz bir takım ürünler. 100 gam paketler halinde satıyoruz, Fiyatı 12 Lira’’ ifadelerini kullandı.
Kış çayı alan müşteri Orhan Çur, “ Sivas’ta biliyorsunuz havalar soğuk. Grip ve salgın olduğundan dolayı kış çayı almaya geldik. Ailece kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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