Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır



SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Koronavirüs tanısı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan Mustapha Yatabare ve Muammer Yıldırım da süreci atlatarak bugünkü çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.

Demir Grup Sivasspor'un karşılaşmaya Samatta, Goiano, Appindangoyle, Caner, Uğur, Yasin, Claudemir, Robin(Cofie), Ninga, Gradel ve Kone ilk onbiri ile başlaması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-29 15:48:40



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