2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında GMG Kastamonuspor’u 20 yendi.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Eryılmaz xx, Murat Güçlü xx, Sinan Ertinğü xx

Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xxx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xxx, Uğur Mustafa Türk xx (Burak Aydın dk. 62 x), Ozan Kılıçoğlu xx (Mustafa Aydın dk. 71 x), Emre Şahin x, Furkan Sağman xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 82 ?), Mehmet Fatih Ayık xxx, Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xx

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Oğuzhan Doğan xx, Metincan Cici xxx, Birkan Öksüz xx, Harun Aydın xx, Ömer Faruk Yücel xxx, Mert Arabacı xx, Faruk Öcal xx, Sefa Gebeşoğlu x (Eren Moroğlu dk. 54 x), Hakan Olkan xxx, Eren Evin x (Kerem İmamoğlu dk. 34 xx)

Goller: Ali Say (dk. 3), Mehmet Fatih Ayık (dk. 89) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Furkan Sağman, Uğur Bulut, Ali Say, Mehmet Fatih Ayık (Sivas Belediyespor), Birkan Öksüz (GMG Kastamonuspor)

