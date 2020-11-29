Sivasspor’da Yatabare’den müjdeli haber!

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DG Sivasspor’da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare’den sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Covid19 ile mücadele veren Sivasspor’un deneyimli golcüsü Mustapha Yatabare, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

34 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Yatabare’nin yan yana fotoğrafını paylaşan kırmızıbeyazlı kulüp paylaşıma, “Merbaha Yiğidolar. Yeniden aramızda” notunu ekledi.

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