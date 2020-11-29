Sivas’ta okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime geçildi Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimde uzaktan eğitime geçildi.

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Sivas’ta Covid19 tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimde uzaktan eğitime geçildi.

Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerinin 01.12.2020 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur “ ifadelerine yer verildi.

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