Kongreler yeniden ertelendi

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıda; STK, meslek kuruluşları ve kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarını erteleme kararı aldı.

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantıda aldığı kararlar kapsamında, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak daha önceden ertelenen sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar ertelendi. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler ile Sivas Ziraat Odası, Sivas Erzincan Tabip Odası, Sivas Baro Başkanlığı, Sivas Mimarlar Odası ve İlimizde bulunan Mühendisler Odalarının genel kurulları tarafından düzenlenecek etkinliklerin 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi” dendi. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet edenlere 3.150 TL para cezası uygulanacağı, maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Ayrıca kurallara uymayanların, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri uyarısında bulunuldu.

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