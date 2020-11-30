Kızılelmaz köyünde Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde uygulanan Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı.

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde uygulanan Covid19 karantinası 10 gün uzatıldı.

Koyulhisar ilçesi bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi vaka sayılarının artış göstermesiyle Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya altına alınmıştı. Koyulhisar Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla karantina sürecinin 10 gün uzatıldığını duyurdu.

Koyulhisar Kaymakamlığı’nın söz konusu paylaşımında, “Kızılelma köyü Merkez mahallesinde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon henüz sağlanamadığından, pozitif ve temaslıların süreleri de dikkate alınarak karantinanın 30.10.2020 tarihi 00.01 itibariyle 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir “ ifadelerine yer verildi.

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