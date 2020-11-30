Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, Göztepe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00’lık beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme’nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.
19. dakikada Kayode’nin sol kanattan ortasında Robin Yalçın’ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
29. dakikada Göztepe’nin sol kanattan gelişen atağında Halil Akbunar’ın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme’nin şutu auta çıktı.
45. dakikada Sivasspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin’in şutu kaleci İrfan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Kısal xx, Deniz Özaral xx
Sivasspor: Samassa xx, Kone xx, Appindangoye xx, Cofie xx, Claudemir xx, Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yasin Öztekin xx, Barış Yardımcı xx, Kayode xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Yatabare, Camara, Kerem Kesgin, Casmir Ninga, Mikail Balkaya, Samet Kılıçkaya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Mihojevic xx, Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu xx, Pape Ndiaye xx, Guilherme xx, Yalçın Kayan xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Murat Paluli xx
Yedekler: Balazs Megyeri, Christian Chagas, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Da Costa, Tripic, Gassama, Burak Süleyman, Burekovic, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.