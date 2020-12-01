Sivasspor’a müjdeli haber! İki futbolcu negatife döndü

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Fayçal Fajr ve kaptan Ziya Erdal’dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan iki oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Covid19 ile mücadele veren Sivasspor’un deneyimli oyuncuları Fayçal Fajr ve Ziya Erdal, hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

Fajr ve Erdal’ın korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. İki futbolcunun antrenmanda fotoğrafını paylaşan kırmızıbeyazlı kulüp paylaşıma, “Bir süredir antrenmanlara katılamayan Ziya Erdal ve Fayçal Fajr, bugün yaptığımız çalışmalarda yer aldı” notunu ekledi.

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