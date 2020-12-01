Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA) SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisinin yara almadan kurtulduğu kazada kulübede hasar meydana geldi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 34 BFN 664 plakalı kamyon, güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kulübesinde ise hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-01 13:40:44
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