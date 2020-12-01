Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı



SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci nafta maçında perşembe günü İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında dün oynadığı Göztepe maçının ardından hız kesmeyen Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçının çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Göztepe maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Bir süredir antrenmanlara katılamayan Ziya Erdal ve Fayçal Fajr de çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Villarreal perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubunda 6 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor 3'üncü sırada yer alırken, Villarreal ise 10 puanla lider durumda.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-01 13:56:11



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