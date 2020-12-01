Belediyeden vatandaşa çevre dostu ulaşım araçları Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek elektrikli scooterlar ile vatandaşlar çevre dostu bir ulaşım aracını kullanma imkanı bulacak

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek elektrikli scooterlar ile vatandaşlar çevre dostu bir ulaşım aracını kullanma imkanı bulacak.



Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan, ülkemizde de yavaş yavaş kullanılmaya başlanan elektrikli scooterlar, çok yakında Sivaslıların kullanımına sunulacak. İki tekerlekli mikro mobilite araçlarla Sivas’taki mesire alanlarında ve millet bahçesinde hızlı, güvenli ve çevre dostu ulaşım dönemi başlayacak. Kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan aynı zamanda tamamıyla yerli ve milli yapım olan Elektrikli Scooter için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilk etapta 100 adet scooter'in siparişini verdiklerini söyledi.



Tek Şarjla 50 Kilometre Yol Gidiyor



Türk Mühendisler tarafından yazılımları geliştirilen takip modüllü yazılımını da içerisinde barındıran teknik altyapısıyla tamamen yerli yeni elektrikli Scooter'lar saatte 35 km hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 50 km gidebilen ve cep telefonuna indirilen bir uygulamayla, en yakındaki scootera ulaşacak olan kullanıcılar, araçları bir istasyona bağlı kalmadan yine istedikleri yerde uygulama üzerinden kayıt ederek bırakabilecekler.



Projeyle ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin “Kısa mesafede çevreci bir ulaşım sistemini Sivaslı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni dönemde özellikle gençlerimizin sıklıkla kullandığı ve bizden talep ettiği scooter uygulamasını önümüzdeki dönem için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra pandemi sürecini de geri bıraktığımız bir aşamada hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için yasal düzenleme TBMM Çevre komisyonunda kabul edildi. Genel kurula gelip yasalaşacak. Bizde şimdi ilgili başkan yardımcılarımızla ÖZBELSAN Genel Müdürümüzle birlikte yetkili firmamızla yaptığımız toplantı sonucunda ilk deneme sürüşlerimizi yapıyoruz. Bununda gerçekten gerekli bir çalışma olduğu gençlerimiz tarafından çokça talep edildiğini çevreci bir uygulama olduğunu da düşünerek hayata geçirmek istedik. Akıllı Bisiklet uygulamamızda hayata geçecek. Onunla birlikte elektrikli scooter sistemimiz de devreye girdiği takdirde çevreci bir belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret göstereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarımızı başlattık en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunmak için geri sayımı da başlatıyoruz” dedi.



“100 elektrikli scooterimizin siparişini verdik”



Kullanım alanlarına yönelik planlarının devam ettiğini söyleyen Başkan Bilgin, “Öncelikle şehir merkezinde mesire alanlarımızda millet bahçemizde hizmete sunacağız. Üniversite kampüsü içerisinde de kullanılabileceği kanaatindeyiz. Kampüs içerisine de gelen talepler üzerine yeterli sayıda scooterimizi yerleştireceğiz. Amacımız para kazanmak değil şehrin sosyokültürel yapısına değer katmak. Bu amaçla hemşerilerimizin gençlerimizin hizmetine sunacağız. İlk etapta 100 elektrikli scooterimizin siparişinin de verildiğini duyurmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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