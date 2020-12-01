Rıza Çalımbay: Maçın kaderini hakemler belirlemesin



"Hiçbir takıma karşı saygısızlığımız olamaz"

"Hakemler VAR'ı kullanamıyor"SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz takımlarla mücadelemizi yaparız ama maçı belirleyen hakem olursa tabii ki biz de o hatasını söyleyeceğiz. Maçın kaderini hakemler belirlemesin. Ben sadece Demir Grup Sivasspor'un hakkını korumaya çalışıyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacakları Villarreal maçı öncesinde, Türkiye Süper Ligi'nde yaşadıkları hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele ederken birçok sorunla uğraştıklarını belirten Çalımbay, "Karabağ maçına 14 kişi çıktık. Göztepe maçına da çok eksik bir kadro ile çıktık. Biz haftada 3 tane maç oynuyoruz. Avrupa maçlarını hem ülkemiz hem de kendimiz için oynuyoruz. Göztepe karşısında gayet iyi oynuyorduk, Göztepe de iyi mücadele ediyordu. Ortada giden bir maç vardı. Maçta bariz bir ofsayt pozisyonu var. Bu önümüzde oluyor. Hakemi uyarıyoruz; bakmıyorlar, 'VAR'a gidin' diyoruz; gitmiyorlar. Bu yaşadığımız pozisyonlar bütün kamuoyunun kabul ettiği pozisyonlar ve bu pozisyonlardan biz gol yiyoruz. Takım adına, Demir Grup Sivasspor adına, taraftarımız adına çok üzülüyorum. Ben Sivaslıyım. Bunun için çok üzülüyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR TAKIMA KARŞI SAYGISIZLIĞIMIZ OLAMAZ"

Yapılan hatalardan dolayı konuşmak zorunda kaldığını vurgulayan Çalımbay, "Bu hataların neden yapıldığını da bir türlü çözemedik. Açıklamamda örnek verdim; Karagümrük maçında, Galatasaray maçında, Göztepe maçında ve Çaykur Rizespor maçında yapılan hataların hepsini söyledim. Galatasaray bölümünü almışlar, kendi kafalarına göre başka yere çekmeye çalışıyorlar. Onu yapamazlar. Galatasaray Başkanı Cengiz Bey benim çok yakından tanıdığım birisidir. Çok yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Fatih Terim benim zaten hocam. Beraber oynadık. Benim Galatasaray'a saygım sonsuzdur. Bizim hiçbir camia ile işimiz olmaz. Biz sadece hakemlerin hata yaptığını söylüyoruz. Bizim hiçbir takıma karşı saygısızlığımız olamaz. Biz sadece onlarla oynadığımız maçta yaşanan hakem hatalarını söylüyoruz. O hataları Galatasaray'a karşı yapsalar onların da sesini çıkartması gerekiyor ki zaten çıkartıyor da. Biz burada sadece hakkımızı koruyoruz. Bizim ne Galatasaray ne de başka takımla dostluğumuzu bozamazlar" dedi.

"HAKEMLER VAR'I KULLANAMIYOR"

Rıza Çalımbay, futbolu çok sevdiğini ve maçlarda sadece futbol konuşmak istediğini söyledi. Deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Ben hakem hatalarını konuşmak istemiyorum. Hakem hataları ile çok maç kaybettik. Biz zaten çok sıkıntılı durumdayız. Önümüzde Villarreal maçı var. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Çok eksiğimiz var. Bunlarla uğraşırken bir de hakem hatalarıyla uğraşmak istemiyoruz. Biz takımlarla mücadelemizi yaparız ama maçı belirleyen hakem olursa tabii ki biz de o hatasını söyleyeceğiz. Maçın kaderini hakemler belirlemesin. Hakemler VAR'ı kullanamıyor. Göztepe maçındaki pozisyon gözünün önünde 53 cm ofsayt. Sen bunu göremiyorsan tabii ki bunda kasıt arayacaksın. Karagümrük maçında arkadaşımız topa vuruyor, sen buna penaltı çalıyorsan bundan kasıt arayacaksın. Galatasaray maçında 3 tane penaltı pozisyonu var. Birini verdi, ikisini vermedi. Ben sadece Demir Grup Sivasspor'un hakkını korumaya çalışıyorum. Hakemlerin yaptığı hataları söylemeye çalışıyorum. Göztepe maçında yapılan hatayı söylemememiz mümkün değil. Bunun dışında bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Biz, Türkiye'nin en mütevazı kulüplerinden birisiyiz. Bizim onlara saygımız var. Onların da bize saygısı olsun. Hiçbir hakem hatasından maç kazanmadık ama hakemlerin yüzünden çok maç kaybettik."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-01 16:33:37



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