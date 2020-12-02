Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok! 2 futbolcu korona virüse yakalandı

DG Sivasspor Kulübü, iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın sahasında Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızıbeyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişide pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.
Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid19 PCR testi sonuçlanmış olup, iki sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.