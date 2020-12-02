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Obezite ameliyatından çık bir gün sonra evine git Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey, obezite ameliyatından çıkan bir hastanın bir gün sonra taburcu olmasının mümkün olduğunu söyledi

İHA

Obezite ameliyatından çık bir gün sonra evine git Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey, obezite ameliyatından çıkan bir hastanın bir gün sonra taburcu olmasının mümkün olduğunu söyledi

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey, obezite ameliyatından çıkan bir hastanın bir gün sonra taburcu olmasının mümkün olduğunu söyledi.
Sivas Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey, obezite ameliyatından 2 saat sonra ayağa kalkıp gezmenin bir gün sonrada taburcu olabilmenin yöntemini anlattı.
Atabey, laparoskopik ve robotik yöntemle bunun mümkün olacağını belirtip, “Ameliyatların neredeyse tamamı, uzun yıllardır laparoskopik ve robotik olarak yapılmakta. Bu da ameliyatın aslında daha uygulanabilir olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte ameliyatların yaygınlaşması ve hastaların beklentilerinin yüksek olması cerrahları yeni arayışlara itmekte ve son yıllarda hasta konforunu artıran ve hastanede yatışı kısaltan uygulamalar gün geçtikçe popüler olmaya başlamışlardır” dedi.
Hasta konfor programı nedir?
Atabey, hasta konfor programının ameliyat öncesinde başlayan ve taburculuk sonrası devam eden bir süreç olduğunu belirterek süreci şu şekilde sıraladı. “Hastanın değerlendirilmesi, eşlik eden yandaş hastalıkların varlığı veya tanısı. Ameliyat öncesinde hasta ameliyat olup ertesi gün taburculuktan sonra hastayı nelerin beklediği ve neler yapması gerektiği eğitimi veriliyor. Ameliyatta uyguladığımız standart tekniğin uygulanmasının yanı sıra uygulanan anestezinin uygun bir şekilde seçilmesi sağlanıyor. Hastaya ameliyatta herhangi bir diren veya sonda takılmıyor. Ameliyattan 2 saat sonra mobilizasyon ve nefes egzersizlerine başlanıyor. Ameliyattan ertesi gün hastaya kaçak testi yapılıp oral alımın başlanıyor. Bariatrik diyetisyen tarafından beslenme eğitimi ve ardından hasta taburcu ediliyor”
Bu yöntemi hangi merkezler uygulayabilir?
Atabey, bu yöntemin yetkili ve yeterliliği bulunan sağlık kuruluşlarında uygulanmasının önemine değinerek, “Bariatrik cerrahi işlemleri yapılan merkezlerin tecrübesi en önemli etkenlerin başında gelmekte. Cerrahın tekniğinin uygunluğu ve hastanın sosyokültürel düzeyi ve cerrahla iletişimi de çok önemli. Genellikle yüksek volümlü ve tecrübeli bazı merkezlerde uygulanabilmekte. Ülkemizde de bu şekilde çalışan az sayıda merkez mevcut. Bunlardan biri de biziz” dedi.
Bir gün sonra evinizdesiniz
Atabey, bu sistemle yapılan operasyonda hastanın ameliyattan bir gün sonra evlerine gidebileceklerini belirterek, “Hasta için oldukça konforlu bir işlem. Düşünün, majör bir cerrahi işlem yapılıyor ve 2 saat sonra ayağa kalkıp, gezip, dolaşıyorsunuz ve ertesi gün evinizdesiniz. Aslında yapılan işlemin iyi anlatılması ve bunun yanında belli kurallara dikkat edilirse ameliyat sonrası sürecin rahatlıkla atlatılabileceği bu işlemin temelini oluşturmakta. Biz ekip olarak hastalarımızı gün içerisinde arayıp, belli konularda konuşuyoruz. Belki de en önemli şey hasta ile ekibin yakın iletişimde olması. Hastalar bu süreci büyük memnuniyetle karşılıyorlar. Sonuçta daha önce bu yöntem uygulanmış ve tarif edilmiş. Biz bu şekilde çalışan az sayıda klinikten biriyiz. Alt yapımız, cerrahi tecrübemiz ve ekibimiz bu işlemler için gayet uygun. Bizim yaptığımız şey ameliyat olan hastalarımıza daha konforlu bir cerrahi süreç sunmak. Daha minimal invaziv işlemler, daha az ağrı, daha az hastanede yatış. Maalesef günümüzde sağlık için bile olsa çok uzun hastanede yatışlar insanları tedirgin etmekte. Biz de kendimizi bu yönde geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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